Москва, 24 ноября, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Россия давно определилась с кандидатурой нового посла в США, заявили 24 ноября в Министерстве иностранных дел.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отвечая на просьбу «РИА Новости» прокомментировать сообщения о том, что новым послом будет назначен Александр Дарчиев, в ведомстве назвали это «вчерашними новостями» и «секретом Полишинеля».

«С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев, как это — секрет Полишинеля. Знали все», — сказал собеседник агентства.

МИД публично не комментирует назначение посла из-за законодательных ограничений, отметил также источник.

Как передавало ИА Регнум, ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новым послом в США, вероятно, станет Дарчиев, директор департамента Северной Америки МИД, бывший посол РФ в Канаде.

20 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что кандидатура посла России в США уже выбрана и в обозримой перспективе можно ожидать его назначения. Песков уточнил, что имя дипломата будет обнародовано, как только все формальности завершатся.

Россия рассматривает одну кандидатуру на пост посла в США, сообщал 9 ноября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Кандидатура посла пока не утверждена, его назначение — многоступенчатый процесс, и он пока на начальной стадии, отметил замминистра.

5 октября российское посольство в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла и возвращается в Россию. Позднее был опубликован указ президента Владимира Путина, который освободил Антонова от должности посла. 7 октября Песков уточнил, что новый посол в США будет назначен своевременно. Пресс-секретарь президента заявил, что возвращение Антонова нельзя считать понижением уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

Если власти США конфискуют замороженные активы России или совершат действия, которые приведут к эскалации ситуации на Украине, дипломатические отношения с Вашингтоном могут быть разорваны, заявил 9 ноября Рябков. Такая вероятность сохраняется, добавил заместитель министра.