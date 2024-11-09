Москва, 9 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Россия рассматривает одну кандидатуру на пост посла в США, сообщил 9 ноября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Кандидатура посла пока не утверждена, его назначение — многоступенчатый процесс, и он пока на начальной стадии, сказал Рябков в интервью «Интерфаксу».

«Кандидатура не имеет статуса утверждённой, и тем более она не обнародована, потому что она не прошла стадию, когда её можно вносить, например, на рассмотрение комитетов», — отметил заместитель министра.

В процедуре назначения послов, помимо президента страны, задействованы МИД, администрация главы государства, парламент страны, и пока трудно спрогнозировать, будет ли Москва запрашивать агреман у действующей или уже у новой администрации США, добавил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее также сообщила, что на пост посла в США рассматривается одна кандидатура. МИД не комментирует назначение послов, это прерогатива президента, добавила Захарова.

5 октября российское посольство в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла и возвращается в Россию. Позднее был опубликован указ президента Владимира Путина, который освободил Антонова от должности посла. 7 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что новый посол в США будет назначен своевременно. Он уточнил, что возвращение Антонова нельзя считать понижением уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

Если власти США конфискуют замороженные активы России или совершат действия, которые приведут к эскалации ситуации на Украине, дипломатические отношения с Вашингтоном могут быть разорваны, заявил 9 ноября Рябков. Он подчеркнул, что речь идёт именно о возможном сценарии, а не о непременном решении о разрыве отношений. В настоящее время такая вероятность сохраняется, добавил заместитель министра.