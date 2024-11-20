Москва, 20 ноября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Кандидатура российского посла в США уже выбрана, поэтому в обозримой перспективе можно ожидать его назначения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Можно в обозримой перспективе ожидать такое назначение. Кандидатура, действительно, выбрана, и сейчас выполняются все предусмотренные на этот счет процедуры, по утверждению кандидатуры, по подготовке указа», — сообщил представитель Кремля.

Песков уточнил, что имя дипломата будет обнародовано, как только все формальности завершатся. При этом он не стал называть точных сроков этого назначения.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября российское посольство в Вашингтоне сообщило, что Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла и возвращается в Россию. Позднее был опубликован указ президента России Владимира Путина, который освободил Антонова от должности посла.

7 октября Песков сообщил, что новый посол в США будет назначен своевременно. Он уточнил, что возвращение Антонова нельзя считать понижением уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

9 ноября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что на данный пост рассматривается лишь одна кандидатура. В процедуре назначения послов, помимо президента страны, задействованы МИД, администрация главы государства, парламент страны, и пока трудно спрогнозировать, будет ли Москва запрашивать агреман у действующей или уже у новой администрации США, добавил Рябков.