Москва, 9 ноября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Если власти США конфискуют замороженные активы России или совершат действия, которые приведут к эскалации ситуации на Украине, дипломатические отношения с Вашингтоном могут быть разорваны, заявил 9 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Pavel Kashaev/Global Look Press Сергей Рябков

Он подчеркнул, что речь идёт именно о возможном сценарии, а не о непременном решении о разрыве отношений.

«Мы никогда сами не идём на эскалационные шаги такого рода, но я допускаю возможность этого действия, если в попытке «нажать» на нас Запад, что называется, отбросит последние приличия и пойдет ва-банк. Но это не означает автоматизма в принятии этого решения. Опция разрыва может быть рассмотрена, не предопределяя, чем закончится это рассмотрение в такой ситуации», — сказал Рябков «Интерфаксу».

В настоящее время такая вероятность сохраняется, добавил заместитель министра.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября ФСБ проинформировала, что МИД прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании из-за подозрения в разведывательной деятельности. Речь о разрыве дипломатических отношений с Великобританией не ведётся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Полный разрыв дипотношений с Лондоном является крайней мерой, отметил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Президент Владимир Путин ранее предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул Путин.