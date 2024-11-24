Москва, 24 ноября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Решения уходящей администрации США по Украине являются своеобразной местью Дональду Трампу, который обещал добиться мира после победы на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/Adam Schultz/White House

По его словам, демократы во главе с действующим президентом Джо Байденом пытаются оставить Трампу своего рода наследие.

«Априори пытаются загнать администрацию Трампа в тупик, потому что Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло», — сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков, которого цитирует сайт «Вестей».

Как сообщало ИА Регнум, Песков также заявил, что уходящее руководство США, делая всё более безрассудные шаги, провоцирует напряжённость вокруг украинского конфликта. Байден в период своего пребывания у власти свёл диалог с Россией к нулю и проявил тем самым политическую недальновидность, добавил он.

До вступления Трампа в должность президента США Байден планирует максимально укрепить Украину, отмечало агентство Bloomberg.

Российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области, а 21 октября отразили атаку систем Storm Shadow на Курскую область. Применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории санкционировано решением Байдена, информировала 17 ноября американская газета The New York Times.

Комментируя решение главы Белого дома, американский журналист Такер Карлсон назвал правительство США «фашистским». Он также заявил, что администрация Байдена намеренно оставляет Трампу «мировую войну».