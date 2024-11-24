Вашингтон, 24 ноября, 2024, 04:28 — ИА Регнум. До вступления в должность президента США Дональда Трампа действующий глава Белого дома Джо Байден планирует максимально укрепить Украину. Об этом написало агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

Источник издания среди таких шагов Байдена обозначил разрешение ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Сам Трамп расценил это как ненужную эскалацию.

Действующий президент Байден планирует оказать главе киевского режима Владимиру Зеленскому максимальную помощь, чтобы доказать, что у Украины есть потенциал для ответа России.

При этом издание отметило, что такие шаги Байдена не будут «совершенно неприятны» Дональду Трампу. Вновь избранный президент США мог бы использовать сильную Украину в качестве разменной монеты при урегулировании конфликта, считают авторы.

Как сообщало ИА Регнум, действующий глава Белого дома Джо Байден после испытания новой российской ракетной системы «Орешник» сам позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и обсудил с ним, в частности, перспективы на Украине.

17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

Комментируя это решение Байдена, американский журналист Такер Карлсон назвал правительство США «фашистским». Он также заявил, что администрация Байдена намеренно оставляет Трампу «мировую войну».

Избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу, возможно, удастся добиться урегулирования украинского конфликта, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 22 ноября.