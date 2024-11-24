Москва, 24 ноября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Уходящий президент США Джозеф Байден в период своего пребывания у власти свёл диалог с Россией к нулю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/CNP/AdMedia

Тем самым Байден проявил политическую недальновидность, сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить. Политическая дальновидность, стало быть, в дефиците в Вашингтоне», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что ситуация, сложившаяся в отношениях России и Запада во главе с США, беспрецедентна, а нынешние события по масштабу эскалации превосходят даже Карибский кризис.

Песков также заявил, что безрассудные шаги США усиливают украинский конфликт, и напомнил, что обновление ядерной доктрины России является сигналом Западу.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что действия администрации Байдена по Украине являются стремлением «нагадить» будущей администрации избранного главы государства Дональда Трампа.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. 21 ноября президент Владимир Путин рассказал, что в ответ на удары по России западными дальнобойными ракетами ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой комплекса «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, нет у других стран и аналогичного «Орешнику» оружия, подчеркнул президент. Россия вправе атаковать в том числе объекты стран НАТО, сказал он.