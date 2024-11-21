Вашингтон, 21 ноября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Правительство США — фашистское, заявил журналист Такер Карлсон, комментируя решение действующего президента Джо Байдена по снятию ограничений на удары ВСУ американскими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России.

(сс) Gage Skidmore

«На самом деле именно наше правительство — фашистское. Мы наблюдаем самое большое зло, как администрация «хромой утки» (администрация Байдена) оставляет следующей администрации мировую войну, ядерный конфликт», — сказал он в видео на своём YouTube-канале.

Ранее Карлсон заявлял, что такое решение Байдена может стать причиной гибели самих американцев.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.