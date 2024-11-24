Москва, 24 ноября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Уходящее руководство США, делая всё более безрассудные шаги, провоцирует напряжённость вокруг украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину.

Александр Щербак/ТАСС

По его словам, России приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует в первую очередь администрация действующего американского президента Джо Байдена.

«Это приходится делать постоянно, потому что они каждый раз делают всё более безрассудные шаги и идут вперёд, провоцируя напряжённость вокруг украинского конфликта», — сказал представитель Кремля в интервью, фрагмент которого опубликован 24 ноября в Telegram-канале Зарубина.

В условиях нынешнего противостояния, спровоцированного коллективным Западом, одной из таких реакций стало обновление ядерной доктрины. Президент России Владимир Путин поручил адаптировать документ под текущие реалии, добавил Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос журналиста, можно ли считать обновление ядерной доктрины сигналом Западу.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил Песков.

Обновлённая редакция ядерной доктрины предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение.

Об изменениях ядерной доктрины России стали говорить в сентябре после новостей о том, что Киеву могут разрешить наносить удары вглубь территории России западными дальнобойными баллистическими ракетами. Так, 25 сентября её предложил обновить президент.