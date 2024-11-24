Москва, 24 ноября, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при расчёте на 2025 год вырастет до 22,5 года. Об этом говорится в законе, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

Согласно документу, продолжительность увеличится на полгода. С 2021 по 2024 год этот период составлял 264 месяца (22 года).

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета её размера, на 2025 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев», — сказано в законе.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Для расчёта ежемесячного размера выплаты следует общую сумму пенсионных накоплений разделить на весь период выплаты. Накопленная сумма учитывается по состоянию на день, с которого была назначена выплата.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов ранее отмечал, что российским пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции, которая, по прогнозу Минэкономразвития, за 2024 год составит 7,3%.

По данным Социального фонда РФ, пенсионные выплаты с учётом индексации часть пенсионеров получит уже в декабре 2024 года. Это касается граждан, у которых по графику выплаты приходятся на начало месяца. Остальные пенсионеры получат индексированные выплаты в январе 2025 года.

Ранее депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин выразил мнение, что пенсия неработающих граждан должна составлять не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент. По его словам, это справедливый размер пенсии. Никитин уточнил, что этих денег будет достаточно для покрытия базовых потребностей в питании, одежде и жилье.

В августе стало известно, что в Госсовете обсуждают возможность поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Такое решение должно позволить этой категории граждан ежегодно копить баллы.