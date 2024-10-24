Москва, 24 октября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Пенсионеры уже в декабре получат пенсионные выплаты с учётом индексации. Об этом 24 октября на пленарном заседании Госдумы сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он уточнил, что это коснётся тех граждан, у которых график выплаты пенсии назначен на начало месяца. Остальным выплата придёт в январе.

«В январе уже наши граждане, и работающие, и неработающие, получат сумму пенсии с учётом индексации», ― сообщил глава Соцфонда.

Чирков подчеркнул, что все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. На эти цели выделяют свыше 106 млрд рублей.

Он добавил, что в настоящее время фонд проводит подготовительную работу к индексации.

Как сообщало ИА Регнум, закон о возврате с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам, отменённой в 2016 году, президент России Владимир Путин подписал 8 июля. Восстановление индексации страховых пенсий для граждан, достигших пенсионного возраста, но продолжающих работать, произойдёт с 1 января 2025 года.

Министр финансов Антон Силуанов 14 октября заявил, что пенсии работающим пенсионерам повысят с января 2025 года на 7,3%. По его словам, в проекте госбюджета на ближайшие три года правительство учло все социальные обязательства. Средний размер страховой пенсии по старости должен вырасти до 24 тыс. рублей. По состоянию на середину года он составлял 22,4 тыс. рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 октября сообщил, что в столице минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в 2025 году. По его словам, такую доплату получают около двух миллионов столичных пенсионеров.

Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский 20 октября заявил, что индексация пенсий в России с 1 января 2025 года на 7,3% будет позитивным фактором для пенсионеров, однако может привести к ускорению темпов инфляции.