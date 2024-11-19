Москва, 19 ноября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Пенсия неработающих граждан должна составлять не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент, заявил депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, это справедливый размер пенсии. Его достаточно для покрытия базовых потребностей в питании, одежде и жилье. Кроме того, такая пенсия позволит пожилым людям участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать и заниматься любимым делом.

«Если вы думаете, что 40% от средней зарплаты — это много, то приведу несколько примеров. При этих условиях жители Москвы могут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тыс. рублей, Мурманска — 33 тыс. рублей, а Краснодарского края — 30 тыс. рублей», — пояснил Никитин в беседе с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что говорит не просто о денежной сумме, а о достойной жизни для людей, которые годами трудились на благо страны.

По мнению депутата, нижний порог справедливой пенсии — 35 тыс. рублей. Он полагает, что минимальный размер пенсии в России нужно довести до этой отметки.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей.