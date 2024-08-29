Москва, 30 августа, 2024, 02:01 — ИА Регнум. В Госсовете обсуждают возможность поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Такая мера позволит им ежегодно копить баллы.

Иван Шилов ИА Регнум

На данный момент работающие пенсионеры получают не более трёх баллов в год, независимо от суммы страховых взносов. Теперь же обсуждается повышение этого лимита до десяти баллов ежегодно.

«Запланирована коррекция начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в пользу работающих пенсионеров», — информировал РБК со ссылкой на имеющийся документ комиссии Госсовета от 28 августа.

Отмечается, что новшество обсуждается в рамках нацпроекта «Кадры», который рассчитан до 2030 года.

Как сообщало ИА Регнум, на портале «Госуслуг» стал доступен сервис продления выплаты пенсии. Пенсионерам, живущим за границей, теперь не нужно посещать Социальный фонд или российское посольства для подтверждения личности.

Пенсионер подтверждает личность через портал с использованием биометрии. Заявление в Социальный фонд он подписывает с помощью усиленной неквалифицированной подписи.

Согласно действующим правилам, российские пенсионеры за рубежом должны раз в год подтверждать личность для получения пенсии.