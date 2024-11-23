Москва, 23 ноября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. «Разрешая» наносить удары дальнобойным оружием по России, Франция не поддерживает, а добивает Украину, заявила 23 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Софья Сандурская/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что ВСУ «имеют право» наносить удары по территории России французскими дальнобойными ракетами SCALP. Также он заявил о поддержке членства Киева в НАТО и не исключил варианта отправки войск на Украину.

«Это не поддержка Украины, а её добивание», — сказала Захарова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и отметил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Глава государства рассказал, что Россия будет заранее, открыто и публично предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения при нанесении ударов. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз, Россия имеет право атаковать в том числе и объекты стран НАТО, добавил Путин.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отмечал в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.