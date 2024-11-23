Париж, 23 ноября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины имеют право наносить удары по территории России французскими дальнобойными ракетами SCALP, заявил 23 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью ВВС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Барро заявил, что Украина может запустить французские ракеты дальнего радиуса действия по России «в целях самообороны», — сказано в публикации.

При этом дипломат не стал подтверждать, использовала ли уже Украина французское оружие. Он таже заявил, что западные страны не должны проводить для Киева «красные линии». Кроме того, Барро не исключил, что Париж может отправить своих бойцов на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

17 ноября газета Le Figaro сообщила, что власти Франции и Великобритании позволили киевскому режиму наносить удары вглубь российской территории с помощью предоставленных ВСУ дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Другие подробности по данному вопросу газета не привела.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Киев получил первую партию французских ракет большой дальности SCALP. Ранее, 11 июля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Парижа поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы дать украинцам возможность наносить удары вглубь российской территории.

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно выступал с призывами разрешить ВСУ наносить удары вглубь территории РФ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в данном случае речь идёт о прямом вовлечении стран НАТО в украинский конфликт. Москва будет принимать ответные меры с учётом угроз, которые будут возникать, предупредил глава государства.