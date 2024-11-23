Брюссель, 23 ноября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Евросоюз внимательно следит за последствиями санкций США, наложенных на российский «Газпромбанк», через который ведутся расчёты при поставках российского газа в Европу. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Мы внимательно следим за последствиями этих мер. Мы приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых операторов, в том числе против «Газпромбанка» и его дочерних структур», — ответил представитель пресс-службы на вопрос «РИА Новости», будут ли проблемы с оплатой или поставками газа после введения этих санкций.

Собеседник агентства уточнил, что между США и ЕС постоянно поддерживается связь для обсуждения предпринимаемых вместе с союзниками действий по ограничению экспортных доходов России в связи с украинским конфликтом.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября администрация президента США Джо Байдена приняла решение расширить санкционный список против России. Так, санкции ввели против 100 юридических и физических лиц, в том числе и против «Газпромбанка».

Вскоре обслуживание карт UnionPay «Газпромбанка» прекратилось в банках более десяти стран, среди которых Германия, Турция, ОАЭ, Таиланд, Казахстан, Венгрия и т.д.

22 ноября глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что санкции в отношении «Газпромбанка» угрожают энергетике Венгрии. По его словам, включение «Газпромбанка» в санкционный список — это решение, намеренно направленное на то, чтобы поставить некоторые страны Центральной Европы в сложную ситуацию и подвергнуть риску безопасность поставок энергоносителей.

23 ноября американское агентство Bloomberg предупредило Европу о грядущем газовом кризисе. В публикации уточняется, что из-за наступления холодов увеличивается спрос на газ в Европе, повышая тем самым цены, рост которых в 2024 году уже составил 45%. Согласно материалу, одной из причин аналитики выделяют именно американские санкции в отношении «Газпромбанка».