Москва, 23 ноября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Банки одиннадцати стран прекратили обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выданные российским «Газпромбанком». Об этом сообщают журналисты ряда СМИ, а также владельцы карт, столкнувшиеся с проблемами.

Александр Щербак/ТАСС

Согласно их данным, банки Турции, ОАЭ, Венгрии, Таиланда, Казахстана, Катара, Вьетнама, Туниса, Германии и Узбекистана перестали обслуживать карты «Газпромбанка» системы UnionPay. Также в единственном венгерском банке OTP, который принимал эти карты, появляется сообщение либо о технической ошибке при попытке снять наличные в банкомате, либо о том, что карта не обслуживается.

По данным «Коммерсанта», эти карты также не работают и в Китае. Издание сообщает, что снять деньги в местных банкоматах ICBC невозможно.

Отмечается, что отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты «Газпромбанка», так и на индивидуальные с системой UnionPay.

Ранее ИА Регнум передавало, 3 ноября карты UnionPay банка «Русский стандарт», попавшего под санкции минфина США, отключатся за рубежом. Об этом сообщили в поддержке кредитной организации в чате владельцев соответствующих карт.

20 июля представители «Тинькофф банк» предупредили своих клиентов, что с 21 июля их карты UnionPay перестанут работать за границей. При этом в пресс-службе уточнили, что в России карты продолжат работать как обычно.