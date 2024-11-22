Будапешт, 22 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Санкции США против Газпромбанка создают угрозу энергетической безопасности стран Центральной Европы, но Венгрия не поддастся давлению, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсетях.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Включение Газпромбанка в санкционный список — это решение, намеренно направленное на то, чтобы поставить некоторые страны Центральной Европы в сложную ситуацию и поставить под угрозу безопасность поставок энергоносителей в некоторые страны Центральной Европы. Правительство Венгрии, разумеется, обеспечит безопасность энергоснабжения страны, несмотря на внешнее давление, и мы работаем с нашими партнёрами над поиском решения», — указал он в публикации.

Сийярто уточнил, что обеспечение энергетической безопасности страны является неотъемлемой частью её суверенитета, поэтому и попытки нарушить энергоснабжение является посягательством на этот суверенитет.

«Мы отвергаем любую подобную атаку на наш суверенитет, мы не поддадимся давлению и не откажемся от своих национальных интересов», — отметил дипломат.

Он также сообщил, что намерен обсудить вопросы обеспечения энергетической безопасности Венгрии с министрами энергетики Турции, Азербайджана, Болгарии и Сербии в Стамбуле, где проходит международный энергетический форум.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября администрация президента США Джо Байдена приняла решение расширить санкционный список против России. Так, санкции ввели против 100 юридических и физических лиц. Среди них руководитель департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина, Газпромбанк, БКС-банк и банк «Центрокредит».

11 октября на газовом форуме в Санкт-Петербурге состоялась встреча Сийярто с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, на которой стороны обсудили вопросы поставок газа и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию, об этом сообщили в российской компании.

В сентябре по итогам заседания российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам глава венгерского МИД также заявил, что с начала 2024 года Венгрия приобрела у России через «Турецкий поток» около 5,3 млрд кубометров газа, и роль этого трубопровода в будущем будет расти.