Москва, 21 ноября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки расширили санкционный список против России, включив в него десятки физлиц, сообщил 21 ноября американский Минфин.

Сергей Корсун ИА Регнум

Так, под рестрикции подпали около 100 физических и юридических лиц. Среди них руководитель департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина, Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит» и другие кредитные организации.

17 ноября ИА Регнум передавало, что Россия призвала своих партнёров и коллег снять односторонние санкции, так как от них страдает весь мир. По словам замминистра иностранных дел РФАлександра Панкина, стремлению АТЭС и других международных организаций к развитию и поддержке свободной торговли противоречит санкционная кампания, развязанная против России.

6 мая президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада привели к обратному эффекту и экономика РФ только растёт. Российский лидер отметил, что санкционные меры преследовали цель разрушить РФ изнутри, однако этого не произошло.

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