Москва, 23 ноября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Кремль уже приступил к подготовке к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Так он ответил на соответствующий вопрос.

«Оно готовится заблаговременно, это процесс, растянутый во времени», — уточнил Песков, которого цитирует ТАСС.

По словам представителя Кремля, обращение главы государства состоится в 2025 году. Пресс-секретарь напомнил, что по традиции оно проходит в конце зимы или весной.

Песков добавил, что точная дата послания пока не утверждена.

Как сообщало ИА Регнум, прошлое послание президента РФ Федеральному собранию состоялось 29 февраля 2024 года. Это мероприятие проводится ежегодно. Впервые Путин обратился с посланием Федеральному собранию 8 июля 2000 года.

Выступая перед обеими палатами парламента, российский лидер рассказывает о ключевых направлениях развития РФ. Также в зале, где проходит послание, присутствуют главы российских регионов, представители общественности, участники специальной военной операции и журналисты, в том числе зарубежные. В своём выступлении президент говорит о текущем состоянии страны, планах и приоритетах на будущее.

Оглашение послания, которое состоялось 29 февраля 2024 года, стало самым продолжительным из всех 19 ежегодных посланий главы государства. Выступление президента длилось 2 часа 6 минут. При этом 80 раз послание прерывали аплодисментами.