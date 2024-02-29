Москва, 29 февраля, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Уже традиционно глава государства выступает перед обеими палатами парламента и рассказывает о ключевых направлениях развития страны. В этом году мероприятие проходит в Гостином дворе.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Помимо членов обеих палат парламента на послании присутствуют главы регионов, представители общественности, участники СВО, гости и журналисты, в том числе зарубежные. Как отмечал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, аккредитацию получили и некоторые западные работники СМИ.

В своём выступлении Путин рассказывает о текущем состоянии страны, планах и приоритетах на будущее. Послание обычно касается широкого круга вопросов, среди которых социальная сфера, экономика, образование и культура, семьи и здравоохранение, спорт и внешняя политика.

Как отметили эксперты, в этом году от послания президента России страна ожидает определения будущего веткора развития России. Как сообщал Песков, глава государства лично работает над текстом послания, в связи чем у Путина проходят десятки рабочих контактов.

«Идет напряженная работа по подготовке и согласованию позиций и разных вопросов, которые найдут свое отражение новых инициатив», — сказал представитель Кремля.

Нынешнее послание стало 29-м в истории современной России. В прошлый раз российский лидер выступал перед Федеральным собранием 21 февраля 2023 года. Первое послание Федеральному собранию было озвучено 24 февраля 1994 года. Президент Владимир Путин впервые обратился к Федеральному собранию 8 июля 2000 года. Послание под названием «Какую Россию мы строим» длилось 48 минут 58 секунд. Самым продолжительным стало послание 2018 года. Тогда Путин оглашал его 1 час 55 минут.