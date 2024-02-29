Москва, 1 марта, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоялось 29 февраля, стало самым продолжительным из всех 19 ежегодных посланий главы государства.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Речь президента длилась 2 часа 6 минут. При этом 80 раз послание прерывали аплодисментами.

До этого самым продолжительным было послание к парламенту в 2018 году — 1 час 57 минут. В 2023 году оглашение продолжалось 1 час 45 минут.

Обращение к парламенту президент прервал минутой молчания в память о погибших участниках спецоперации, а завершил послание Владимир Путин словами благодарности к военным. Тема СВО и вопросы поддержки российских военнослужащих звучала в послании неоднократно.

Президент обозначил на ближайшие годы основные векторы развития России: поддержка семей и молодёжи, рост продолжительности жизни, повышение рождаемости, подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей.

Глава государства также много говорил об участниках специальной военной операции на Украине. В частности он отметил, что подлинной элитой РФ являются те, кто служит стране.

Основную часть послания заняли вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года.

Внешнеполитическая часть послания президента была не объёмной, в самом начале выступления Путина.

Как сообщало ИА Регнум, президент в послании заявил о запуске кадровой программы для ветеранов и участников СВО. Анонс запуска этой программы стал одной из самых «ударных» частей обращения Путина, считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Ветераны и участники СВО, которые захотят воспользоваться кадровой программой «Время героев», станут настоящим костяком, опорой общества, прокомментировал политолог слова Владимира Путина о запуске этой программы.

Завершая выступление в Гостином дворе, Путин поблагодарил всех граждан России за солидарность и надёжность, добавив, что реализовать всё задуманное можно только всем вместе.