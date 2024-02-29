Послание Путина Федеральному Собранию длилось более двух часов
Послание Путина Федеральному Собранию стало рекордным по продолжительности
Москва, 1 марта, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоялось 29 февраля, стало самым продолжительным из всех 19 ежегодных посланий главы государства.
Речь президента длилась 2 часа 6 минут. При этом 80 раз послание прерывали аплодисментами.
До этого самым продолжительным было послание к парламенту в 2018 году — 1 час 57 минут. В 2023 году оглашение продолжалось 1 час 45 минут.
Обращение к парламенту президент прервал минутой молчания в память о погибших участниках спецоперации, а завершил послание Владимир Путин словами благодарности к военным. Тема СВО и вопросы поддержки российских военнослужащих звучала в послании неоднократно.
Президент обозначил на ближайшие годы основные векторы развития России: поддержка семей и молодёжи, рост продолжительности жизни, повышение рождаемости, подготовка специалистов для высокотехнологических отраслей.
Глава государства также много говорил об участниках специальной военной операции на Украине. В частности он отметил, что подлинной элитой РФ являются те, кто служит стране.
Основную часть послания заняли вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года.
Внешнеполитическая часть послания президента была не объёмной, в самом начале выступления Путина.
Как сообщало ИА Регнум, президент в послании заявил о запуске кадровой программы для ветеранов и участников СВО. Анонс запуска этой программы стал одной из самых «ударных» частей обращения Путина, считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России, директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Ветераны и участники СВО, которые захотят воспользоваться кадровой программой «Время героев», станут настоящим костяком, опорой общества, прокомментировал политолог слова Владимира Путина о запуске этой программы.
Завершая выступление в Гостином дворе, Путин поблагодарил всех граждан России за солидарность и надёжность, добавив, что реализовать всё задуманное можно только всем вместе.