Москва, 23 ноября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Арест наложен на имущество бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, который проходит по уголовному делу о получении взятки. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

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«Ходатайство было удовлетворено», — сообщили в суде «РИА Новости».

Решение об обеспечительных мерах принято 5 ноября. В суде не уточнили, какое именно имущество оказалось арестовано.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что сотрудники ФСБ по его инициативе начали проверку в отношении Петроченко. Он дал понять, что поводом послужила «нечестная» работа чиновника.

Позже стало известно, что Петроченко подозревают в особо крупной взятке. Его задержали с поличным при получении денег от предпринимателя.

16 октября Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для Петроченко в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Петроченко занимал должность заместителя главы Брянской области с лета 2023 года, с апреля 2022 года он был временно исполняющим обязанности заместителя губернатора. На этом посту Петроченко курировал госзакупки и деятельность государственной жилищной инспекции. Ранее в правительстве региона он возглавлял департамент безопасности.