Москва, 22 октября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Арестованного по делу о коррупции бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным при получении взятки от предпринимателя. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Правительство Брянской области

«Петроченко был задержан правоохранителями с поличным в месте получения взятки от предпринимателя-взяткодателя, который дал изобличающие показания на бывшего чиновника», — приводит сообщение правоохранителя ТАСС.

Отмечается, что фигурантам дела предъявлены обвинения в получении должностным лицом особо крупной взятки, а также в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ соответственно).

В данный момент в рамках уголовного дела установлены не все свидетели и возможные соучастники преступления, отметили в правоохранительных органах.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для Петроченко в виде заключения под стражу. Экс-заместитель главы региона останется под арестом до 14 декабря 2024 года.

Сотрудники ФСБ 19 сентября начали проверку в отношении Петроченко. В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что он является инициатором проверки, добавив, что закон нельзя нарушать никому, вне зависимости от статуса.

Петроченко занимал должность замглавы Брянской области с лета 2023 года, а с апреля 2022 года был врио заместителя губернатора. На этом посту он занимался курированием госзакупок и деятельности государственной жилищной инспекции. Перед этим (с января 2019 года) Петроченко был главой департамента региональной безопасности Брянской области.