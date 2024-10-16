Москва, 16 октября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Басманный районный суд в Москве отправил под арест заместителя губернатор Брянской области Александра Петроченко. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Правительство Брянской области

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко Александра Сергеевича на срок 1 месяц 29 суток», — указано в Telegram-канале судов.

Под стражей он останется до 14 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум 19 сентября, сотрудники ФСБ начали проверку в отношении Петроченко. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что стал инициатором проверки. Закон нарушать не позволено никому, независимо от статуса, подчеркнул глава региона.

Петроченко занимал должность заместителя главы Брянской области с лета прошлого года, с апреля 2022 года он являлся временно исполняющим обязанности заместителя губернатора. На этом посту он курировал госзакупки и деятельность государственной жилищной инспекции. Ранее в правительстве региона Петроченко возглавлял департамент безопасности.

В Республике Алтай 17 сентября бывшего замминистра природных ресурсов региона Сергея Растворова приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий. В деле чиновника несколько эпизодов, в том числе незаконная сдача в аренду двух лесных участков для поиска полезных ископаемых, незаконное строительство дороги, взятки.