Брянск, 19 сентября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ начали проверку в отношении бывшего заместителя главы Брянской области Александра Петроченко. Об этом 19 сентября сообщил губернатор Александр Богомаз.

Правительство Брянской области Александр Петроченко

«Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причём самое суровое», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что проверку проводят по его инициативе. Он заявил также, что Брянская область по уровню доверия граждан к власти находится на одной из лидирующих позиций. В регионе идёт борьба со всеми возможными проявлениями коррупции.

Богомаз добавил, что сегодня необходимо показывать пример патриотизма, работать на благо страны день и ночь. Закон нарушать не позволено никому, независимо от статуса, подчеркнул глава региона.

Петроченко занимал должность заместителя главы Брянской области с лета прошлого года, с апреля 2022 года он являлся временно исполняющим обязанности заместителя губернатора. На этом посту он курировал госзакупки и деятельность государственной жилищной инспекции. Ранее в правительстве региона Петроченко возглавлял департамент безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна, получившего в июне от главы коммерческой фирмы взятку в размере 25 млн рублей. Компания получила привилегию на конкурсе по закупке интерактивных панелей для школ в регионе.

В Республике Алтай 17 сентября бывшего замминистра природных ресурсов региона Сергея Растворова приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий. В деле чиновника несколько эпизодов, в том числе незаконная сдача в аренду двух лесных участков для поиска полезных ископаемых, незаконное строительство дороги, взятки.