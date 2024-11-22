Москва, 22 ноября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о применении ВС РФ ракеты «Орешник» свидетельствуют о его понимании военного потенциала России, заявил 22 ноября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Ранее Шольц назвал применение ВС РФ новейшей баллистической ракеты средней дальности «пугающей эскалацией». Канцлер верно понял, насколько опасен данный военный конфликт, главное, чтобы он сумел сделать из этого правильные выводы, отметил Чепа в разговоре с «Лентой.Ru».

«Если она (ракета «Орешник». — Прим. ред.) за 13 минут может долетать до Лондона, то за восемь минут она долетит до Берлина. Они это должны очень хорошо понимать. Шольц и другие политики должны делать правильные выводы, что всё, что они замышляют, недопустимо. Мы продолжаем говорить, что хотим мира, но мы не будем идти на мир на их условиях и играть по правилам, которые им удобны», — сказал депутат.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Баллистическая ракета «Орешник», которой ударили по «Южмашу», является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой», отметил военный обозреватель Александр Бутырин.

Ударив гиперзвуковой ракетой «Орешник» по «Южмашу», Москва показала, что у неё есть ракетные системы, которые могут быть применены как в ходе СВО, так и в виде ответа на ту политику, которую проводят страны НАТО в отношении России, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В зону поражения данного комплекса попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, подчеркнул он.

Путин в ходе своего обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.