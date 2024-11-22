Берлин, 22 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Удар российской ракеты средней дальности «Орешник» по Украине в ответ на атаки на российскую территорию западным дальнобойным оружием является «пугающей эскалацией». Об этом заявил 22 ноября канцлер Германии Олаф Шольц.

Hannes P Albert/Global Look Press

«В какой степени опасен этот конфликт, нам показывает последняя эскалация… [Президент РФ Владимир] Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация…» — сказал Шольц в ходе выступления, которое показал телеканал N-tv.

После этих слов глава немецкого правительства подчеркнул, что Германия не собирается передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, а также не планирует позволять Киеву применять оружие, переданное Берлином, для ударов по целям на российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». По его словам лидера, использование этой системы в боевых условиях стало ответом на удары по российской территории дальнобойным оружием западного производства.

22 ноября стало известно, что Совет Украина — НАТО проведёт экстренное заседание по вопросу о применении Россией новейшей ракеты «Орешник». Его запланировали на 26 ноября.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины России и применение ракеты «Орешник». Он подчеркнул, что речь идёт не о коммуникационная уловке.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь отметил, что вооружённый конфликт на Украине входит в решающую фазу. Глава правительства также добавил, что чувствует угрозу глобального противостояния.