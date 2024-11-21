Москва, 21 ноября, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Баллистическая ракета «Орешник», которой российские войска ударили по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, является гиперзвуковой и может быть оснащена ядерной «начинкой», заявил 21 ноября военный обозреватель Александр Бутырин.

ГСЧС Украины

Ракета развивает скорость около 2-3 км в секунду, что позволяет ей быть неуязвимой для всех существующих систем ПВО в мире, сказал эксперт в беседе с «Известиями».

Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете, добавил Бутырин.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 ноября в ходе своего обращения президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по «Южмашу» удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ракета поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине.

Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Путин отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран. После ударов западными ракетами по территории РФ конфликт на Украине приобрёл глобальный характер, сказал он. Те, кто сомневаются, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, заявил глава государства.