Москва, 19 ноября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров, сообщает 19 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

РИА Новости/Сергей Гунеев/POOL Игорь Краснов

В публикации сказано, что соответствующие приказы были подписаны в отношении руководителей трёх окружных прокуратур и нескольких районных ведомств. Отставки прокуроров связаны с ротацией кадров, впоследствии они займут аналогичные должности.

По данным источников, сенаторы поддержали назначение прокурором Москвы Максима Жукова из Твери. ранее возглавлявший столичный надзор Денис Попов подал в отставку по выслуге лет, она была удовлетворена.

15 ноября ИА Регнум передавало, что в Ростове-на-Дону и Ростовской области 10 председателей и судей подали в отставку. Свои должности оставили семь председателей и три судьи. Кроме того, коллегией было вынесено в общей сложности 11 решений о проведении квалификационной аттестации судей.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук провёл кадровые перестановки и на треть обновил состав правительства. Так, на смену местным чиновникам пришли сотрудники из команды губернатора, с которыми он знаком по работе в Тюмени.