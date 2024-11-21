Москва, 21 ноября, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ отразили атаки западными дальнобойными ракетами, заявил 21 ноября президент Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Жертв и серьёзных разрушений в результате атак не было, поставленные противником задачи достигнуты не были, сказал глава государства в ходе своего обращения.

«Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые были очевидно поставлены перед собой противником, не достигнуты», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего обращения президент также заявил, что после ударов западными ракетами по территории РФ конфликт на Украине приобрёл глобальный характер.

Путин отметил, что 19 ноября противник выпустил по российской территории шесть ракет ATACMS, а 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях.

19 ноября президент утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ.

Удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада, отметил ранее в беседе с ИА Регнум доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Это очень сложные технологии, на Украине необходимых специалистов нет, сказал эксперт. Фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России, подчеркнул Перенджиев.