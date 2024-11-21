Москва, 21 ноября, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Ракеты ATACMS и Storm Shadow — это очень сложные технологии, и чтобы их запускать нужно учиться около пяти лет, таких специалистов на Украине точно нет. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

РИА Новости

«Система наведения, обслуживания, выдачи полетных заданий, система координации, все это есть только у США, Британии и Франции. У Украины таких систем нет, поэтому наносят удары, конечно же ракетами ATACMS — это американцы, Storm Shadow — это британцы, SCALP-EG-то это французы», — подчеркнул политолог.

Военный эксперт добавил, что фактически эти ракетные удары нужно воспринимать как ведение боевых действий США, Британии и Франции против России.

«Почему канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается от передачи крылатых ракет TAURUS, потому после их применения сразу станет понятно, что это агрессия Германии против России», — добавил политолог.

В самой Германии в отличие от Франции, США и Великобритании, помнят ещё со времен Второй мировой войны, каково это воевать с Россией, поэтому немецкое общественное мнение как раз против того, чтобы вступать в конфликт с русскими, подчеркнул Перенджиев.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники выступило с утверждением, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

В ночь на 19 ноября российские силы ПВО сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. При этом шестая выпущенная ВСУ ракета была повреждена и упала в промзоне, никто не пострадал.

Вскоре СМИ сообщили, что власти Франции и Великобритании позволили киевскому режиму наносить удары вглубь России своими дальнобойными ракетами SCALP и Storm Shadow. 21 ноября российское Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет Storm Shadow.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, использование дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ говорит о том, что США хотят эскалации военного конфликта. В Кремле действия Запада назвали опасными.

Минобороны РФ ранее отмечало, чтоответственность за обстрелы в том числе несут Соединённые Штаты Америки, поставляющие ракеты Киеву. Кроме того, полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Глава Министерства иностранных дел России тогда напомнил, что США при поставке вооружений Украине не допускают их использования без участия своих специалистов.