Москва, 21 ноября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на ответственную позицию других стран в отношении возможного применения ядерного оружия, заявил Дмитрий Песков 21 ноября журналистам, комментируя заявление представителя Пентагона о ядерных ударах.

David B. Gleason

Ранее представитель Стратегического командования министерства обороны США, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают возможность такого обмена ядерными ударами, при котором сохранившаяся часть арсенала позволит сдерживать потенциальных противников.

«Собственно, мы подчёркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта», — подчеркнул Песков.

Москва рассчитывает, что и другие страны будут занимать столь же ответственную позицию и воздержатся от провокационных действий, добавил представитель Кремля.