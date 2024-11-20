Вашингтон, 21 ноября, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Вашингтон допускает обмен ядерными ударами, но при этом США должны сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сохраняя мировое лидерство. Об этом заявил 20 ноября представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен.

ironna.jp Ядерное оружие США

«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен, не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придётся произвести обмен ударами, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — прокомментировал возможное применения ядерного оружия контр-адмирал в ходе выступления в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований CSIS (организация, признанная в РФ нежелательной).

Наиболее приемлемые условия те, при которых Соединённые Штаты «продолжат лидировать в мире», сохраняя резерв стратегических вооружений, отметил Бьюкенен.

«Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать», — пояснил представитель Пентагона.

При этом Бьюкенен акцентировал, что США не хотели бы оказаться в ситуации, которая последует за обменом ядерными ударами.

Как сообщало ИА Регнум, наличие у Украины ядерного оружия существенно изменило бы характер задач по сдерживанию для США и западных союзников. Такое мнение высказала заместитель помощника госсекретаря Александра Белл.

Президент РФ Владимир Путин 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об изменениях ядерной доктрины России стали говорить в сентябре после новостей о том, что Киеву могут разрешить наносить удары вглубь территории России западными дальнобойными баллистическими ракетами. Так, 25 сентября её предложил обновить Владимир Путин.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 8 октября заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами.

Обновлённая редакция ядерной доктрины предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение.

Новый виток эскалации произошёл после того, как 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.