Москва, 21 ноября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России (ВС РФ) предпринимают меры по снижению угроз атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В первую очередь работают наши военные, они создают эшелонированные системы ПВО, чтобы снижать до минимума угрозу от таких атак дронов. Но, конечно же, полностью на 100% эффективной ни одна система быть не может», — отметил представитель Кремля в интервью «РИА Новости».

В связи с этим трагедии иногда случаются, добавил он. По словам Пескова, достижение всех целей спецоперации на Украине является единственным способом исключить такие инциденты.

Как сообщало ИА Регнум, Киев с помощью беспилотников продолжает атаковать жилые объекты на российской территории. При этом ВС РФ в рамках спецоперации работают только по военным целям, отметил Дмитрий Песков.

Ночью 21 ноября силами российских ПВО были пресечены попытки ВСУ совершить террористическую атаку. Военным удалось перехватить и уничтожить два украинских беспилотника самолётного типа над Ростовской и Волгоградской областями.

Утром 21 ноября воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. С 06:07 мск сигналы включили во всех регионах, в том числе в Киеве. Подробности власти не привели.