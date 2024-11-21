Москва, 21 ноября, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Киев при помощи беспилотников продолжает атаковать жилые объекты на территории России. При этом ВС РФ в рамках спецоперации работают только по военным целям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается», — отметил представитель Кремля в интервью «РИА Новости».

При этом российские военные работают только по военным целям и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 ноября силы ПВО сбили над территорией девяти российских регионов 44 украинских БПЛА. Больше всего дронов уничтожили в Новгородской области — 20. Ещё пять беспилотников были обезврежены над Курской областью, четыре — над Орловской, а также по три — над Белгородской, Тульской и Тверской областями. Над Брянской, Московской и Смоленской областями военные нейтрализовали по два беспилотника ВСУ.

Украинские беспилотники 19 ноября нанесли удар по территориям производств майонеза и молочной продукции в Белгородской и Воронежской областях. Сотрудники предприятий не пострадали.