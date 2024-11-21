Киев, 21 ноября, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Воздушная тревога утром 21 ноября была объявлена на всей территории Украины. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации ведомства, в 6:07 мск, воздушная тревога была включена по всей Украине, в том числе в Киеве.

Других подробностей власти не озвучивали.

Как сообщало ИА Регнум, Киев при помощи беспилотников продолжает атаковать жилые объекты на территории России. При этом ВС РФ в рамках спецоперации работают только по военным целям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ночь на 20 ноября силы ПВО сбили над территорией девяти российских регионов 44 украинских БПЛА. Больше всего дронов уничтожили в Новгородской области — 20. Ещё пять беспилотников были обезврежены над Курской областью, четыре — над Орловской, а также по три — над Белгородской, Тульской и Тверской областями. Над Брянской, Московской и Смоленской областями военные нейтрализовали по два беспилотника ВСУ.

Украинские беспилотники 19 ноября нанесли удар по территориям производств майонеза и молочной продукции в Белгородской и Воронежской областях.