Москва, 21 ноября, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден мог поставить в известность избранного американского лидера Дональда Трампа о планах разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. К такому выводу 20 ноября пришёл председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Шаг Байдена выглядит согласованным с Трампом. Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам (слова сына Трампа не в счёт)», — написал сенатор в Telegram-канале.

Член Совфеда напомнил, что до выборов Трамп решительно высказывался против предоставления Киеву разрешения бить ракетами по целям в России, говоря об угрозе третьей мировой войны.

Власти США таким образом рассматривают ATACMS как «козырь» на будущих переговорах, поскольку на Западе признают неспособность повлиять на ход военных действий, предположил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times написала, что Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не оспорил и не подтвердил эти данные.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев получил разрешение использовать западное дальнобойное оружие, и сообщил, что ВСУ намерены использовать ATACMS для нанесения ударов по РФ.

По информации Минобороны, российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена. Её фрагменты упали на техническую территорию военного объекта. Возник пожар. Жертв и разрушений в результате падения осколков не было.