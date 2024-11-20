Вашингтон, 20 ноября, 2024, 22:32 — ИА Регнум. В ходе очередного брифинга для СМИ руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался озвучить информацию о том, предоставляет ли Вашингтон целеуказания Киеву для использования британских дальнобойных ракет Storm Shadow для нанесения ударов по территории России.

Иван Шилов ИА REGNUM

На вопрос о том, консультируется ли Украина с США по вопросу использования ракет Storm Shadow, Миллер также ответил отрицательно. Он подчеркнул, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Я не буду каким-либо образом высказываться на этот счёт», — сказал Миллер.

При этом он также отказался обсуждать вопрос о предполагаемом первом применении ракет Storm Shadow по территории РФ, заявив, что не может «говорить на этот счёт и что-либо подтверждать».

На вопрос, консультируется ли Киев с Вашингтоном по вопросу применения Storm Shadow, Миллер ответил, что США «консультируются с украинским правительством» и военными по разным вопросам, касающихся тактических действий ВСУ.

При этом он публично не стал говорить о применение вооружений, переданных другой страной, не США.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация действующего президента США Джо Байдена одобрила применение Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России.

ВСУ 20 ноября впервые нанесли удар вглубь России британскими ракетами Storm Shadow, написал Bloomberg со ссылкой на осведомлённого чиновника одной из западных стран. Удар якобы был нанесён по военной цели, сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее называл подменой понятий обсуждения о «разрешении» ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, отметил он.

Российский лидер 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.