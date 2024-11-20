Вашингтон, 20 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. ВСУ 20 ноября впервые нанесли удар вглубь России британскими ракетами Storm Shadow, сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённого чиновника одной из западных стран.

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Удар якобы был нанесён по военной цели, сказано в сообщении.

«Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России», — отмечается в публикации.

Ранее 20 ноября британская газета The Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что администрация уходящего президента США Джозефа Байденаодобрила применение Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России.

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