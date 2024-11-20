Вашингтон, 20 ноября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. ВСУ на 75% сформированы из принудительно мобилизованных граждан и лишь на четверть — из добровольцев, сообщило 20 ноября информагентство Bloomberg со ссылкой на украинские источники.

Авторы напомнили, что с мая, после принятия закона, расширившего возможности призыва в ВСУ, количество облав на призывников на улицах контролируемых киевским режимом городов увеличилось, а многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не попасться военкомам.

«По состоянию на минувший месяц около четверти мужчин и женщин, воюющих на линии фронта, были добровольцами, остальные были мобилизованы», — сказано в материале.

Объём пожертвований ВСУ от частных лиц существенно снизился, что свидетельствует о неверии в успехи украинской армии, отметили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, в мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

В частности, сообщалось, что в Одессе убили бизнесмена Геннадия Бейбутяна, помогавшего ТЦК проводить насильственную мобилизацию. В Полтаве у дома сотрудницы военкомата, по данным СМИ, установили растяжку с гранатой Ф-1. Также сообщалось, что в Киеве из-за рассылки повесток подожгли два отделения «Укрпочты».

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.

Ранее в ноябре сообщалось, что потери ВСУ за время проведения спецоперации составили более 900 тыс. человек убитыми и ранеными, причём в 2024 году число погибших и раненых бойцов украинских формирований превысило суммарные потери киевского режима за два первых года спецоперации.