Одесса, Украина, 19 октября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В Одессе убили бизнесмена Геннадия Бейбутяна, помогавшего территориальным центрам комплектования (ТЦК, военкомат на Украине) проводить насильственную мобилизацию. Об этом 19 октября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Соцсети

Автомобиль Tesla, принадлежавший мужчине, обнаружили в 12 км от города, между Червоным Хутором и поселком Таирово. Рядом с машиной лежал труп бизнесмена с огнестрельными ранениями.

В материале отмечается, что Бейбутян владел бизнесом по продаже и обслуживанию авто, а также был главой общественного формирования «Подразделение содействия правоохранительным органам». Именно оно совместно с военкомами проводило рейды по «отлову» украинцев для мобилизации.

Помимо силовой мобилизации на улицах, подобные объединения часто выступают посредниками при передаче взяток сотрудникам ТЦК. В их среде постоянно идёт борьба за деньги и сферы влияния, что приводит к конфликтам, отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, на минувшей неделе военкоматы провели десятки рейдов по ресторанам, ночным клубам, АЗС, торгово-развлекательным центрам и концертным залам на Украине. Самая масштабная проверка была на концерте рок-группы «Океан Эльзы» в Киеве. Рейды прошли в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, включая Киев, Харьков, Днепропетровск и Львов.

Подобные меры «Страна. ua» объяснило срывом планов мобилизации. Отмечалось, что в некоторых регионах «недобор» мобилизованных доходит до 70% от плановых показателей. Спад темпов мобилизации начали фиксировать с сентября.

С 9 октября по указу главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине приостановили бронь от мобилизации. Политик выразил недовольство тем, что от мобилизации оказались забронированы 1,5 млн жителей страны.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в украинскую армию будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда.