Киев, 28 октября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В Киеве из-за рассылки повесток подожгли два отделения «Укрпочты», сообщил 28 октября украинский писатель Андрей Кокотюха в Facebook (принадлежит Meta — террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ).

Егор Алеев/ТАСС

«Облили мазутом двери и зажгли. На почте мне сказали: это из-за того, что почта носит повестки ТЦК. Не знаю, как почтальоны об этом узнали. Возможно, было какое-то предупреждение», — сообщил Кокотюха.

Он отметил, что поджогов не было, пока почтальоны не носили повесток. По его мнению, власти, очевидно, это безразлично. Кокотюха добавил, что не знает, как противодействовать такой ситуации и что у него нет для этого никаких ресурсов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации, согласно которому военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет обязаны везде носить с собой военный билет и в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов) получили право раздавать повестки круглосуточно.

Повестки рассылаются по почте и считаются вручёнными, даже если граждане не получили их лично. Днём оповещения считается день проставления отметки в почтовом сообщении об отсутствии гражданина по указанному адресу.

В начале октября гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил, что почта передала в доставку более 20 тыс. повесток военнообязанным. Письма рассылают по адресам, указанным в базах данных «Резерв+» или «Оберег».