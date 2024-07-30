Дублин, 30 июля, 2024, 09:31 — ИА Регнум. По всей Украине формируется организованное сопротивление мобилизации. Об этом в социальной сети Х сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Украинцы сжигают машины банд похитителей диктатора Зеленского. По всей стране, похоже, набирает силы организованное сопротивление», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, население Украины начало массово сжигать машины военных ВСУ, принимая их за транспорт ТЦК (украинский аналог военкомата). Так, 27 июля в Киеве неизвестные сожгли автомобиль, который принадлежал Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Ещё один инцидент произошёл ночью 21 июля в Киеве. Там неизвестные подожгли несколько машин военнослужащих ВСУ.

11 июня подобные инциденты произошли в трёх регионах Украины. Один из них произошёл в Одессе, где подожгли находящуюся на балансе ВСУ машину Peugeot.

16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вступил в силу 18 мая и разрешил заочное вручение повестки в военкомат, обязав мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Кроме того, новый закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы.