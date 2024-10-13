Полтава, Украина, 13 октября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. В Полтаве у дома сотрудницы территориального центра комплектования (ТЦК, наименование военкомата на Украине) установили растяжку с гранатой Ф-1, сообщило 13 октября издание «Страна. ua» со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Следователи уже установили подозреваемого, сказано в сообщении.

«Растяжку с гранатой возле калитки своего дома женщина обнаружила утром, когда шла на работу. Во время следственных действий установили, что данное преступление совершил местный житель, который уклоняется от мобилизации и ранее угрожал сотруднице ТЦК, что забросает её гранатами», — рассказал источник издания.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа, обвиняемому грозит от 9 до 15 лет лишения свободы, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщали, что в минувшие двое суток военкомы провели десятки рейдов по ресторанам, ночным клубам, курортам, АЗС, торгово-развлекательным центрам и концертным залам. Самая масштабная проверка была проведена в ходе киевского концерта рок-группы «Океан Эльзы».

Рейды прошли в целом ряде городов, контролируемых киевским режимом, включая Киев, Харьков, Днепропетровск и Львов. Сотрудники ТЦК перекрывали выходы из заведений и проверяли документы у мужчин, предположительно, призывного возраста. 12 октября сообщалось, что попытка военкомов устроить рейд в один из ресторанов Львова завершилась безрезультатно: посетители выгнали сотрудников ТЦК из ресторана.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Украинские СМИ ежедневно сообщают о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог немецкого гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.