Москва, 19 ноября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. С начала проведения спецоперации потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили около 906,5 тыс. бойцов убитыми и ранеными, сообщает 19 ноября ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Уничтоженная техника ВСУ

«Потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составляют около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными», — передаёт агентство.

Кроме того, отмечается, что число погибших и раненых бойцов украинских формирований в 2024 году превысило суммарные потери киевского режима за два первых года спецоперации.

27 февраля в Минобороны России раскрыли потери ВСУ за два года, они составили 444 тыс. военных. При этом с тех пор в сводках оборонного ведомства, как подсчитали в агентстве, суммарно сообщалось о потерях ВСУ более чем в 462,5 тыс. бойцов.

По данным Минобороны на 19 ноября, всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 648 самолётов, 283 вертолёта, 36 259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 386 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

Кроме того, ВС России ликвидировали 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 181 орудие полевой артиллерии и миномётов, 28 525 единиц специальной военной автомобильной техники противника.