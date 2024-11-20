Берлин, 20 ноября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный предлагал взорвать не только «Северный поток», но и газопровод «Турецкий поток», однако эта операция провалилась, сказано в публикации немецкого Der Spiegel.

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В материале отмечается, что проект операции был представлен Залужному в апреле 2022 года, а глава киевского режима Владимир Зеленский о намерениях взорвать газопроводы якобы не знал.

По этим данным, Залужному понравился план, изначально рассчитанный только на взрыв «Северного потока», и он сам предложил распространить проект и на «Турецкий поток».

Атаку совершили 12 граждан Украины, среди которых была одна женщина, их обучали специалисты, работавшие и со спецслужбами Украины, сказано в сообщении. По данным издания, затраты на операцию «Диаметр» составили около 300 тыс. евро.

Взрывчатка была замаскирована под баллон с воздухом, её помогал готовить бывший эксперт по сносу домов по прозвищу «Дедушка», отметили авторы. Одним из организаторов атаки был Роман Червинский, ранее проходивший подготовку в ЦРУ, сказано в материале.

Тренировки проводились в озере и затопленной шахте на территории Украины, отметили авторы. Операцию якобы осуществляли «добровольцы», среди которых были не только водолазы-любители, но и ИТ-администраторы, сказано в сообщении.

В июне 2022 года о подготовке операции узнали западные разведки, представитель ЦРУ сообщил о ней Зеленскому, и тот приказал отменить операцию, но в августе водолазы тем не менее отправились в Польшу вместе с бомбой, заявили авторы.

Взрывные устройства были размещены около швов труб, сказано в материале. По этим данным, исполнители операции использовали арендованную яхту. Было заложено шесть взрывных устройств, одно из которых не взорвалось, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были подорваны две нитки «Северного потока» и одна — «Северного потока — 2».

Президент России Владимир Путин назвал это терактом и подчеркнул, что подобное нельзя было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он также указал на то, что в Европе не ведут расследования обстоятельств диверсии.

Spiegel в сентябре 2024 года сообщал, что газопроводы якобы подорвали дайверы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы, которые взяли для этого в аренду яхту «Андромеда». Эксперты назвали эту версию несостоятельной, так как яхта неспособна принять на борт столько взрывчатки, сколько было нужно для диверсии, и оборудование, необходимое для работы на глубине 500 м.

Подорвать находящиеся на дне моря газопроводы «Северный поток» могло только подразделение специального назначения одной из стран, входящих в НАТО, отмечал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. У военно-морских сил Украины нет ни оборудования, ни специалистов для таких операций, подчеркнул он.