Берлин, 2 ноября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Яхта «Андромеда» с украинскими дайверами не смогла бы доставить к месту подрыва «Северных потоков» 400 кг взрывчатки. Об этом 2 ноября заявил подводный археолог Свен Томас.

Trond Larsen/Expressen/Tt/Global Look Press

Если для погружения использовать «Андромеду», яхту необходимо было бы точно зафиксировать над газопроводами. Для этого нужно использовать 3-4 тяжёлых якоря и канаты длиной до 500 м, чтобы противостоять волнам и ветру.

«Мощность двигателя «Андромеды» — 75 лошадиных сил. Этого недостаточно, чтобы оставаться в районе «Северных потоков», постоянно маневрируя. Кроме того, яхта не могла бы принять на борт 400 кг взрывчатки», — сказал он в студии BILD.

Также, по словам эксперта, подводное погружение таких масштабов возможно лишь с использованием нескольких судов и неподвижной платформы с оборудованием суммарным весом около одной тонны.

Как сообщало ИА Регнум, в исключительных экономических зонах Дании и Швеции 26 сентября 2022 года были подорваны обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Президент России Владимир Путин отмечал, что этот теракт невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован спецслужбами США, уточнил глава государства.

Немецкое издание Spiegel в сентябре написало, что подрывы газопроводов якобы организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы Романом Червинским.

Американский журналист Сеймур Херш, устроивший независимое расследование подрыва газопроводов, заявил в феврале о персональной ответственности президента США Джо Байдена за теракт. По его утверждению, глава Белого дома лично приказал уничтожить трубопроводы.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал версию о теракте с участием дайверов попыткой сместить фокус с настоящих виновников. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что появившиеся в СМИ подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. Он подчеркнул, что осуществление теракта не было возможным без помощи США.