Патрушев заявил, что подорвать «Северные потоки» мог только спецназ НАТО
Москва, 11 ноября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Подорвать находящиеся на дне моря газопроводы «Северный поток» могло только подразделение специального назначения одной из стран, входящих в НАТО. Об этом 11 ноября заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«Осуществить диверсию такого масштаба могли лишь подразделения специального назначения стран НАТО. Доподлинно известно, что такие боевые пловцы и соответствующая техника имеется у американских и английских спецслужб», — рассказал он газете «Коммерсантъ».
Патрушев назвал нелепыми заявления, что диверсию провели какие-то украинцы. У военно-морских сил Украины нет ни оборудования, ни специалистов для таких операций, подчеркнул он.
Помощник президента отметил, что США и Великобритания считают подрыв «Северных потоков» одним из многих методов продвижения собственных интересов. Потом они могут нанести удары и по другим объектам инфраструктуры, в том числе морским оптоволоконным кабелям, которые обеспечивают связь в мире.
Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были подорваны две нитки «Северного потока» и одна — «Северного потока — 2». Президент России Владимир Путин назвал это терактом и подчеркнул, что подобное нельзя было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он также указал на то, что в Европе не ведут расследования обстоятельств диверсии.
Немецкое здание Spiegel в сентябре 2024 года заявило, что газопроводы подорвали дайверы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы, взяв для этого в аренду яхту «Андромеда». Подводный археолог из Германии Свен Томас назвал эту версию несостоятельной, так как яхта неспособна принять на борт столько взрывчатки, сколько было нужно для диверсии, а также оборудование, необходимое для работы на глубине 500 м.