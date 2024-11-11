Москва, 11 ноября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Подорвать находящиеся на дне моря газопроводы «Северный поток» могло только подразделение специального назначения одной из стран, входящих в НАТО. Об этом 11 ноября заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

ИА Регнум

«Осуществить диверсию такого масштаба могли лишь подразделения специального назначения стран НАТО. Доподлинно известно, что такие боевые пловцы и соответствующая техника имеется у американских и английских спецслужб», — рассказал он газете «Коммерсантъ».

Патрушев назвал нелепыми заявления, что диверсию провели какие-то украинцы. У военно-морских сил Украины нет ни оборудования, ни специалистов для таких операций, подчеркнул он.

Помощник президента отметил, что США и Великобритания считают подрыв «Северных потоков» одним из многих методов продвижения собственных интересов. Потом они могут нанести удары и по другим объектам инфраструктуры, в том числе морским оптоволоконным кабелям, которые обеспечивают связь в мире.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были подорваны две нитки «Северного потока» и одна — «Северного потока — 2». Президент России Владимир Путин назвал это терактом и подчеркнул, что подобное нельзя было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он также указал на то, что в Европе не ведут расследования обстоятельств диверсии.

Немецкое здание Spiegel в сентябре 2024 года заявило, что газопроводы подорвали дайверы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы, взяв для этого в аренду яхту «Андромеда». Подводный археолог из Германии Свен Томас назвал эту версию несостоятельной, так как яхта неспособна принять на борт столько взрывчатки, сколько было нужно для диверсии, а также оборудование, необходимое для работы на глубине 500 м.