Калининград, 20 ноября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности РФ показала видео задержания в Калининградской области гражданина ФРГ Николая Гайдука, подозреваемого в причастности к подрыву на газораспределительной станции (ГРС) в Калининграде в марте 2024 года. Кадры обнародованы ведомством 20 ноября.

Кадр из видео

ФСБ также считает, что задержанный готовил новые диверсии на объектах энергетики в этом российском регионе, куда прибыл из Польши. На кадрах видно, как силовики на автомобилях блокировали машину, в которой ехал Гайдук.

Они вытащили его из салона и скрутили. В автомобиле задержанного сотрудники ФСБ нашли бутылку с прозрачной жидкостью. В ведомстве уточнили, что в ёмкости находилось 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда взрывчатых веществ»). Гайдука также поместили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в ФСБ проинформировали, что задержанный в Калининградской области гражданин ФРГ признался на допросе, что он причастен к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде, совершённому в марте 2024 года.

Также стало известно, что Николай Гайдук, прибывший в Россию для совершения диверсий, действовал по указанию гражданина Украины, который, как и он, проживает в немецком городе Гамбурге. От него Гайдук получил задание на совершение подрыва и компоненты для взрывного устройства.